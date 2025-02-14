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Romantic Collection

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Влюбленные великомученики! 14 февраля приходи открыть свои чувства и пролить любовный свет на тех, кто этого заслужил. Бери свою валентинку и приходи на stomp-speed-dating. В программе - рыцарские баллады от группы Готика, гаражный мюзикл от коллектива Любовница и похотливые частушки от Deck. Вход: 300 р с репостом (https://vk.com/wall-229207348_2), 500 р без. Оплата на входе.

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