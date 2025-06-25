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Рок на всю Волгу

Арсенал
Киноконцертный зал, левое крыло, 2-й этаж, Кремль, 6

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция Светланы Кукиной об истории первого городского рок-фестиваля под открытым небом, запечатленного на фотографиях, представленных на выставке «Свой город». Проект реализуется при поддержке «Команды креативных практик». «Рок чистой воды» — советский, а затем и российский рок-фестиваль, организованный музыкантами и экологами. Первые фестивали, проходившие с 1990 по 1992 год, попали в объектив Алика Якубовича. Фестиваль был передвижным — на трехпалубном теплоходе «Капитан Рачков» участники двигались по Волге. Музыканты играли рок, а экологи исследовали состояние реки, брали пробы воды и анализировали их в теплоходной лаборатории. О самом масштабном музыкально-экологическом проекте перестроечного времени расскажет его участница. Она поделится своими воспоминаниями, свидетельствами других очевидцев, байками и даже покажет сохранившиеся в ее архиве автографы музыкантов. Лектор: Светлана Кукина — журналист, преподаватель Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева. Бесплатно, по регистрации на сайте музея.

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