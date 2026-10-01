Что произойдёт, если соединить мощную энергию рока, свободу джазовой импровизации и бескрайнее пространство Вселенной? Получится особенный концерт, на котором хорошо знакомые песни раскроются с совершенно неожиданной стороны. В этот вечер под звёздным куполом планетария прозвучат хиты Bon Jovi, Nirvana, Linkin Park, Rammstein и других культовых исполнителей. Знаменитые мелодии и узнаваемые рок-мотивы будут переосмыслены традиционным джазовым квартетом в составе: саксофон, фортепиано, контрабас и барабаны. Это будет не просто исполнение популярных песен на других инструментах, а настоящее музыкальное путешествие. Джазовые аранжировки придадут композициям новые оттенки: мощные рок-гимны могут стать изящными и камерными, лирические баллады — ещё более проникновенными, а энергичные хиты — обрести сложный ритм и пространство для ярких импровизаций. Даже если вы слышали эти песни сотни раз, в таком звучании они способны удивить снова. Особую атмосферу вечера создаст пространство планетария. Пока музыканты будут исполнять любимые композиции, над зрителями раскинется звёздное небо. Свет созвездий, полумрак зала и живое звучание помогут отвлечься от повседневной суеты и полностью погрузиться в происходящее. Здесь музыку можно будет не только услышать, но и почувствовать — словно каждая мелодия становится частью бескрайней Вселенной. Проводником в мир рока и джаза станет музыковед Светлана Барбашева. Она расскажет интересные подробности о знаменитых песнях, их авторах и исполнителях, поможет по-новому взглянуть на знакомые композиции и объяснит, почему они сохраняют популярность на протяжении многих лет. Гости также узнают об основных стилях и жанрах джаза, особенностях импровизации и роли каждого инструмента в ансамбле. Рассказ будет понятен и интересен как знатокам музыки, так и тем, кто только начинает знакомиться с джазом. Знакомые песни. Неожиданные аранжировки. Живой джаз. И целая Вселенная над головой.