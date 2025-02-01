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Rock Party с dj Balanov

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Разгони зимнюю тоску жаркой рок-вечеринкой от главного эксперта жанра, dj Balanov. Тебя ждет яркий сет из главных рок-хитов всех времен, которым хочется подпевать. И главное. Вход в эту ночь абсолютно свободный. Alcatraz - бар, концертная площадка в Нижнем Новгороде, куда ссылают самые безбашенные концерты и самые отъявленные вечеринки.

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