Разгони зимнюю тоску жаркой рок-вечеринкой от главного эксперта жанра, dj Balanov. Тебя ждет яркий сет из главных рок-хитов всех времен, которым хочется подпевать. И главное. Вход в эту ночь абсолютно свободный. Alcatraz - бар, концертная площадка в Нижнем Новгороде, куда ссылают самые безбашенные концерты и самые отъявленные вечеринки.