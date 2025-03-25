Баухаус - не просто школа дизайна, а настоящая революция в мире искусства. Место, где художники, архитекторы и инженеры находили баланс между формой и функцией, искусством и ремеслом. Пространство для смелых экспериментов и вдохновения. На лекции разберешь ключевые имена, принципы и работы, поговоришь о влиянии школы на современное искусство и дизайн и попытаешься разобраться, почему визуальная эстетика современного мира заимствует многое именно у Баухауса.