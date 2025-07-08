Почему первобытный человек начал рисовать? Вряд ли для того, чтобы украсить пещеру. Скорее — чтобы приручить страх, привлечь удачу и договориться с силами, которые выше и больше него. Прошли тысячелетия, но люди все также надеются на чудо, ищут ответы во снах, гороскопах и картах таро. А еще — снова и снова погружаются в искусство. На лекции узнаешь, какие тайные символы можно найти в классической живописи, как древние ритуалы превратились в искусство действия, что объединяет прерафаэлитов, Поля Гогена и Марину Абрамович. Разберёшь как искусство помогает пережить сложное, необъяснимое и тревожное. Поговоришь о магии в искусстве и магии самого искусства.