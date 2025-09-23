ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Римма Газе: Борис Кустодиев. Жизнь как праздник?

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Ярмарки и народные гуляния, праздничные улицы и пышнотелые красавицы, купеческие терема и сцены провинциальной жизни — всё это мир Бориса Кустодиева, одного из самых ярких русских художников первой четверти XX века. Его творчество станет темой открытия нового сезона лекций Риммы Газе в «Кинофактуре». В картинах Кустодиева традиции реализма соединяются с элементами импрессионизма, символизма и народного фольклора. С его полотен словно звучит звонкий смех и весёлая музыка — они наполнены светом, жизнью и радостью, которые не тускнеют со временем. Приходи на встречу с художником, сумевшим превратить повседневность в настоящий живописный праздник.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста