Ярмарки и народные гуляния, праздничные улицы и пышнотелые красавицы, купеческие терема и сцены провинциальной жизни — всё это мир Бориса Кустодиева, одного из самых ярких русских художников первой четверти XX века. Его творчество станет темой открытия нового сезона лекций Риммы Газе в «Кинофактуре». В картинах Кустодиева традиции реализма соединяются с элементами импрессионизма, символизма и народного фольклора. С его полотен словно звучит звонкий смех и весёлая музыка — они наполнены светом, жизнью и радостью, которые не тускнеют со временем. Приходи на встречу с художником, сумевшим превратить повседневность в настоящий живописный праздник.