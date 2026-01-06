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Retrorave: Рождество

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Взрывная смесь ностальгии и танцев. Это настоящий рейв, где встречаются лучшие хиты 90-х и 2000-х, а атмосфера праздника заряжена энергией первых MP3-плееров и кассетных магнитофонов. Dress Code: Retro Sparkle! Чем ярче и ностальгичнее — тем лучше. Доставай спортивные костюмы, блестящие лосины, чокеры и всё, что было до 2010 года.

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