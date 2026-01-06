Взрывная смесь ностальгии и танцев. Это настоящий рейв, где встречаются лучшие хиты 90-х и 2000-х, а атмосфера праздника заряжена энергией первых MP3-плееров и кассетных магнитофонов. Dress Code: Retro Sparkle! Чем ярче и ностальгичнее — тем лучше. Доставай спортивные костюмы, блестящие лосины, чокеры и всё, что было до 2010 года.