Relax: выставка Мангик
Варварская улица, 32, 2 этаж
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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Путешествие по авторской метагалактике. погрузись в мир добрый фантазий и нежных иллюзий. Мангик создала в пространстве Кинофактуры островок чудесной яркой безмятежности. Приходи отдохнуть и посмотреть на яркое и радостное.
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