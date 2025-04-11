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Вечеринки
Про событие
Если красный - твой любимый цвет, то этот вечер создан для тебя. Надевай свои лучшие красные шмотки и отправляйся танцевать. В программе изысканное техно и электронная эклектика. Dj: Elle_Crimson Volga_Oka Crimson FM Mal Corpse Оплата на входе. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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