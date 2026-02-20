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Radio Nostalgia

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Кино + вечеринка от творческого объединения это ДРУГОЕ. Игра с ностальгией и музыкальная визуализация на тему атмосферных 90х. Двойной формат: кино и танцы, начинается с Hackers 1995 года, а далее Headliner STEREOTRIP (ITALLIKA) и Local Support: Vibe Impact, Current Call, Spirit. Для настроения — чайный корнер от «Состояния», коктейли и гастро-спешал (не скажут от кого). Сбор: 20:00 Кино: 20:30 Диско: 22:30 End — we dont know yet Оплата на входе. 1000 — solo, 1400— double По ссылке можно попробовать заполнить форму для попадания в список особых гостей. Критерии неизвестны, но, в случае успеха, цена будет 800р за соло-билет и 1200 за парный. 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта) Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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