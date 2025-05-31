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  1. Нижний Новгород
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Pzdc

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Московские Саунд Системщики, отметившиеся в Российских/Европейских/Английских Фестивалях (как легальных, так и нелегальных), везут свой звук, артистов и рейверов из разных городов, в славный город Нижний Новгород. Пати пройдет в милом особняке Tago Mago. Как обычно — громко, задорно, с душой! // BreakBeat // Jungle // Rave // RusTek // Any // Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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