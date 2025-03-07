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Пышный цвет

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Встречай весну цветами! Цветы как символ сопутствуют всей мировой культуре. Образы прекрасных растений пронизывают искусство разных эпох, вплетаются в орнаменты зданий, становятся выразителями самых благородных чувств. А еще цветы — яркая часть быта, тренд, не исчезающий ни с подиумов, ни из повседневных образов. Приходи в уютную усадьбу начала XX века на мастер-класс по рукоделию. Ведущая Мария Белова расскажет о том, как создать цветок из лоскутков тканей, который может стать основой для броши, резинки для волос или ленты на руку. Ты узнаешь о трех типах сборки, чтобы составлять бесконечное количество фантазийных цветов в будущем. А также о том, как стилизовать свой образ с помощью цветка, как его носить и выглядеть актуально. На мастер-класс можно принести с собой лоскутки ткани – например, блузки или шелкового платка, или же бусинки, — чтобы использовать в создании украшения.

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