Путешествие по кварталу
ул. Короленко, 18
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Отправишься к отреставрированным домам, поговоришь о визитной карточке Короленко, 18 — световом фонаре, увидишь волшебное окно Фальконье, почувствуешь удивительную атмосферу деревянной квартальной застройки начала прошлого столетия, а проводником в этот чудесный мир станет искусствовед и городской исследователь Антон Марцев. Регистрация обязательна. Время начала экскурсий: 16 августа — 15:00 17 августа — 14:00 17 августа — 15:00
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