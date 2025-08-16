ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Путешествие по кварталу

Заповедные Кварталы
ул. Короленко, 18

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Отправишься к отреставрированным домам, поговоришь о визитной карточке Короленко, 18 — световом фонаре, увидишь волшебное окно Фальконье, почувствуешь удивительную атмосферу деревянной квартальной застройки начала прошлого столетия, а проводником в этот чудесный мир станет искусствовед и городской исследователь Антон Марцев. Регистрация обязательна. Время начала экскурсий: 16 августа — 15:00 17 августа — 14:00 17 августа — 15:00

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста