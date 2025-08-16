Отправишься к отреставрированным домам, поговоришь о визитной карточке Короленко, 18 — световом фонаре, увидишь волшебное окно Фальконье, почувствуешь удивительную атмосферу деревянной квартальной застройки начала прошлого столетия, а проводником в этот чудесный мир станет искусствовед и городской исследователь Антон Марцев. Регистрация обязательна. Время начала экскурсий: 16 августа — 15:00 17 августа — 14:00 17 августа — 15:00