Приходи, чтобы встретить 64ую годовщину дня космонавтики. Погрузишься в свой внутренний космос под воздействием музыки. И разгонишься до сверхсветовых скоростей к моменту запуска ракеты Юры в 4.08, чтобы к окончанию вечеринки достичь состояния невесомости. Космос. Наверное никто с полной уверенностью не сможет дать точного определения этому слову. Где он начинается, снаружи он или внутри, из чего он состоит? Через попытки осознания космоса, приходит так же и чуть большее понимание себя самого и даже существует теория происхождения человечества из космической пыли. Атомы клеток в чем-то напоминают планетарные системы. А физическая реальность, складывающаяся из них, заставляет задуматься о бесконечности космического пространства.