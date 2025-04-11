ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Psy Project

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приходи, чтобы встретить 64ую годовщину дня космонавтики. Погрузишься в свой внутренний космос под воздействием музыки. И разгонишься до сверхсветовых скоростей к моменту запуска ракеты Юры в 4.08, чтобы к окончанию вечеринки достичь состояния невесомости. Космос. Наверное никто с полной уверенностью не сможет дать точного определения этому слову. Где он начинается, снаружи он или внутри, из чего он состоит? Через попытки осознания космоса, приходит так же и чуть большее понимание себя самого и даже существует теория происхождения человечества из космической пыли. Атомы клеток в чем-то напоминают планетарные системы. А физическая реальность, складывающаяся из них, заставляет задуматься о бесконечности космического пространства.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Верни мне мой 2007
Верни мне мой 2007

600₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

500₽

Ночь студента
Ночь студента

от 1000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста