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Психологический клуб выходного дня «Антистресс»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Психологический клуб выходного дня по воскресеньям! Что будет? Арт-терапия, МАК, телесные практики, медитации и ещё много всего интересного и полезного. Каждая встреча - разная тема. Для чего? Психологическая разгрузка, повышение адаптивности и стрессоустойчивости, гармонизация эмоционального состояния, профилактика выгорания. Темы встреч: 23 марта - Агрессия 30 марта - Теневая сторона личности 06 апреля - Деньги Продолжительность 1,5 часа Стоимость абонемента - 2400 руб. (600 руб. за одно занятие)

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