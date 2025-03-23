Психологический клуб выходного дня по воскресеньям! Что будет? Арт-терапия, МАК, телесные практики, медитации и ещё много всего интересного и полезного. Каждая встреча - разная тема. Для чего? Психологическая разгрузка, повышение адаптивности и стрессоустойчивости, гармонизация эмоционального состояния, профилактика выгорания. Темы встреч: 23 марта - Агрессия 30 марта - Теневая сторона личности 06 апреля - Деньги Продолжительность 1,5 часа Стоимость абонемента - 2400 руб. (600 руб. за одно занятие)