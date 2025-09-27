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Просмотр мемов эпохи зарождения рунета 2

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+

Про событие

В субботу — продолжение вечера просмотра видео-мемов эпохи зарождения интернета. Предложить свои видео-мемы можно в комментариях под этим постом: https://vk.com/wall-203940015_4677 В программе просмотр любимых видео-мемов на большом экране. Вход по донатам от 200 рублей. Оплата на входе. Двери в 19:00, начало в 19:30 Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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