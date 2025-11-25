Вечер пластической клоунады. В первом отделении ты увидишь спектакль «Сказка Рыжей Клоунессы» — спектакль о прощании с детством и детской мечтой, о том, что мы навсегда заберём с собой, о том, что будет согревать всю жизнь. Во втором отделении твоему вниманию будет представлен спектакль «Обыкновенная Принцесса», который побывал на множестве фестивалей (Санкт-Петербург, Москва, Калуга, Владимир, Нижний Новгород). История Принцессы, которая справилась с трудностями жизни благодаря умению фантазировать, не унывать, верить в себя и мечтать. Между спектаклями будет музыкальная интермедия — «Струнный квартет» сыграет для тебя свою программу.