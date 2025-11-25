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Принцесса Улиц

Проект 56
Сбор гостей с 18:30 в кофейне в Арке дома на 1 этаже, Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Вечер пластической клоунады. В первом отделении ты увидишь спектакль «Сказка Рыжей Клоунессы» — спектакль о прощании с детством и детской мечтой, о том, что мы навсегда заберём с собой, о том, что будет согревать всю жизнь. Во втором отделении твоему вниманию будет представлен спектакль «Обыкновенная Принцесса», который побывал на множестве фестивалей (Санкт-Петербург, Москва, Калуга, Владимир, Нижний Новгород). История Принцессы, которая справилась с трудностями жизни благодаря умению фантазировать, не унывать, верить в себя и мечтать. Между спектаклями будет музыкальная интермедия — «Струнный квартет» сыграет для тебя свою программу.

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