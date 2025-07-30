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Презентация книги «365 уличных посланий. Нижний Новгород»

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Приходи на презентацию книги о нижегородском стрит-арте. Составители книги — директор Института исследования стрит-арта Анна Нистратова и исследовательница Татьяна Агафонова — расскажут о том как происходила работа над изданием, что происходит сейчас в уличном искусстве города и ответят на вопросы аудитории. Книгу можно будет приобрести прямо на презентации. Она посвящена уличному искусству Нижнего Новгорода и представляет собой сборник из 365 работ, сделанных или сохранившихся в городе к 2024–2025 годам. Издание подготовлено Институтом исследования стрит-арта при поддержке уличного сообщества. Книга охватывает все многообразие городского искусства Нижнего от анонимных текстов и граффити до масштабных муралов известных художников. Она создана, чтобы сохранить этот уникальный пласт культуры, а также выразить благодарность всем художникам, фотографам, исследователям и жителям города, которые поддерживают и развивают уличное искусство в Нижнем Новгороде. Вход свободный.

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