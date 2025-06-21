Кинопоказ, Концерт, Виниловая вечеринка. И все в одном флаконе, в один потрясающий летний вечер — пре-пати уже полюбившегося многим фестиваля «Смена», проходящего в г. Балаково Саратовской области. Ребята устраивают тур с показом фильма об истории фестиваля параллельно собирая в каждом городе друзей-коллег-музыкантов-диджеев, превращая событие в веселую тусу. Приходи и ты! Вход свободный.