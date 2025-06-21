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Пре-пати «Смены»

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Почтовый съезд, 3

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Концерты
Вечеринки

Про событие

Кинопоказ, Концерт, Виниловая вечеринка. И все в одном флаконе, в один потрясающий летний вечер — пре-пати уже полюбившегося многим фестиваля «Смена», проходящего в г. Балаково Саратовской области. Ребята устраивают тур с показом фильма об истории фестиваля параллельно собирая в каждом городе друзей-коллег-музыкантов-диджеев, превращая событие в веселую тусу. Приходи и ты! Вход свободный.

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