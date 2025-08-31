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«Поток»: кинопоказ и обсуждение

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино

Про событие

Сюжет мультфильма можно описать так: обычный кот пытается пережить глобальное наводнение. Плавание в лодке, знакомство с другими животными и множество иногда забавных, а иногда опасных ситуаций прилагаются. Гинтс Зильбалодис думал о мультфильме про кота ещё в старшей школе. Изначально проект планировался как маленькая история о страхе котика перед водой — настолько простая и универсальная, что любой человек понял бы её и без диалогов. Так в 2012 году появилась короткометражка Aqua. Годы спустя, вернувшись к этой идее, Зильбалодис решил добавить в сюжет взаимодействие с другими животными. Таким образом, кот сталкивался бы сразу с двумя страхами: боязнью воды и боязнью чужаков. Эти два элемента могли бы пересекаться: когда пушистый герой был бы напуган кем-то незнакомым, водная стихия тоже бы выглядела более устрашающей и опасной; и наоборот, если бы кот успокаивался и сближался с кем-то, вода становилась бы умиротворяющей и по-своему красивой. При этом Зильбалодис по-прежнему придерживался идеи создать историю без диалогов. Настоящий кот бы ни с кем не разговаривал, настоящий кот бы видел мир слишком большим для него и настоящий кот бы не понимал причину наводнения — поэтому она не объясняется и зрителю.

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