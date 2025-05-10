Post-Punk & Cold Wave
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Будет музыка, которая звучала на андеграундных танцполах Европы и Британии ещё в начале 80-х. Тебя ждёт прямой ритм, плотный бас, гитарные риффы, холодные синтезаторы и минималистичные аранжировки. Dj's: Elle Crimson, Markauzer. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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