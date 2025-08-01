Тебя ждет незабываемый день за городом на волшебном лавандовом поле. Гуляй, дыши лавандовым ароматом, наслаждайся цветением, устрой пикник в лавандовом поле или напиши лавандовый пейзаж. Ты увидишь как делают эфирное масло лаванды: раскроешь секреты выращивания лаванды в наших широтах и увидишь как получают эфирное масло. Попробуешь лавандовый лимонад и ароматный круасан. Сможешь сделать уникальные фотографии в специальных фотозонах или записаться на экспресс фотосессию с местным фотографом. Увезёшь с собой ароматный букет лаванды на память. Сможешь приобрести ароматный букет или саженец лаванды в сувенирном магазинчике. Еще здесь есть лавандовые саше, свечи и мёд. Экскурсии по предварительной договорённости.