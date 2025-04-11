В каждом живёт множество тревог и переживаний, которые не дают спокойно спать по ночам. Эти негативные эмоции терзают душу из раза в раз, доводя ситуацию до непредсказуемого исхода. «Джемотерапия» – это концерт для тех, кто знает, каково это – чувствовать себя одиноким и подавленным. Более 45 музыкантов из сообщества «Джемим!» вновь встретятся на одной сцене, чтобы доказать каждому, что музыка способна излечить даже самую израненную душу. В программе – самые душераздирающие композиции в 100% живом звучании таких исполнителей как «Queen», «Сплин», «The Beatles», «The Hatters», «Bon Jovi», «Кино», «Sia», «Radiohead», «Aerosmith», «Imagine Dragons», «Twenty One Pilots», «Stigmata», «30 STM», «Рондо» и многие другие, связанные единой историей, способной откликнуться в каждом.