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Поминалки по менталке: Джемотерапия

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В каждом живёт множество тревог и переживаний, которые не дают спокойно спать по ночам. Эти негативные эмоции терзают душу из раза в раз, доводя ситуацию до непредсказуемого исхода. «Джемотерапия» – это концерт для тех, кто знает, каково это – чувствовать себя одиноким и подавленным. Более 45 музыкантов из сообщества «Джемим!» вновь встретятся на одной сцене, чтобы доказать каждому, что музыка способна излечить даже самую израненную душу. В программе – самые душераздирающие композиции в 100% живом звучании таких исполнителей как «Queen», «Сплин», «The Beatles», «The Hatters», «Bon Jovi», «Кино», «Sia», «Radiohead», «Aerosmith», «Imagine Dragons», «Twenty One Pilots», «Stigmata», «30 STM», «Рондо» и многие другие, связанные единой историей, способной откликнуться в каждом.

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