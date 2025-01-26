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Полночь в Париже

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Неоднозначный режиссёр Вуди Аллен получил Оскар за лучший сценарий за этот фильм. И это не просто так. В фильме прекрасно практически всё от музыки до актёрского состава. Это красивое и спокойное мечтательное кино. Прекрасный выбор для воскресного просмотра. Огромное количество потрясающих актёров, особенно хорошо смотрелся Оуэн Уилсон в главной роли, прекрасно подошёл. Некоторые элементы мелодрамы слишком предсказуемы, но видимо так нужно. Один из главных плюсов в съёмке и картинке, фильм очень красивый, это можно понять просто взглянув на постер. Оуэн Уилсон в роли Гила Пендера - прекрасный выбор. Марион Котийяр, Рейчел МакАдамс, Майкл Шин, Эдриан Броуди и другие актёры также великолепны в своих ролях.

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