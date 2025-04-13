Фильм снят в 2018 году Александром Шейном, в роли Маяковского Юрий Колокольников. В роли Лили Брик Чулпан Хаматова и Людмила Максакова, а так же Евгений Миронов, отец и сын Ефремовы и многие другие актёры. Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную. Вход бесплатный, после фильма будет обсуждение.