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Показ с обсуждением «ВМаяковский»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм снят в 2018 году Александром Шейном, в роли Маяковского Юрий Колокольников. В роли Лили Брик Чулпан Хаматова и Людмила Максакова, а так же Евгений Миронов, отец и сын Ефремовы и многие другие актёры. Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную. Вход бесплатный, после фильма будет обсуждение.

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