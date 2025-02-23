Имя главного героя ни разу не упоминается в фильме и в титрах герой Родди Пайпера значится как «Nada» (скорее под фамилией) — что по-испански означает «ничто». Итак, сюжет фильма как всегда прост - один очень крутой парень впутывается в непонятную историю: в церкви, рядом со стройкой, куда он устроился работать, обитает тайная группировка, на которую полиция совершает налет. После этих событий герой проникает в здание и находит партию очков. В этот момент выясняется, что мир не такой, каким люди его привыкли видеть... На первый взгляд фильм кажется с слишком яркой иронией на современную жизнь, но все не так просто. На самом деле, мир, представленный Джоном Карпентером, одинаковый, как в очках, так и без очков, разница лишь в том, как люди его себе представляют.