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  1. Нижний Новгород
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Показ фильма + обсуждение :«Кофе и сигареты»

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Поговоришь о том, как кофе в кинематографе обрастал разными символическими значениями. Обсудишь конкретные примеры из культового альманаха Джармуша и разберёшься, почему кофе помогает в сценах диалогов. Обсудишь фильм вместе с Сергеем Разумовским, киножурналистом, преподавателем ННГУ им. Н. И. Лобачевского, автора Синема Рутин и автора канала here's to the fools who dream

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