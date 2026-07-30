Показ фильма + обсуждение :«Кофе и сигареты»
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Поговоришь о том, как кофе в кинематографе обрастал разными символическими значениями. Обсудишь конкретные примеры из культового альманаха Джармуша и разберёшься, почему кофе помогает в сценах диалогов. Обсудишь фильм вместе с Сергеем Разумовским, киножурналистом, преподавателем ННГУ им. Н. И. Лобачевского, автора Синема Рутин и автора канала here's to the fools who dream
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