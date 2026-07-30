Поговоришь о том, как кофе в кинематографе обрастал разными символическими значениями. Обсудишь конкретные примеры из культового альманаха Джармуша и разберёшься, почему кофе помогает в сценах диалогов. Обсудишь фильм вместе с Сергеем Разумовским, киножурналистом, преподавателем ННГУ им. Н. И. Лобачевского, автора Синема Рутин и автора канала here's to the fools who dream