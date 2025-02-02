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Показ фильма «День Сурка» с обсуждением

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм вышел на экраны в 1993-м и мир узнал о маленьком пенсильванском городке Панксатони; о живущем в нём сурке, что предсказывает погоду; и о невероятном приключении синоптика Фила Коннорса, вынужденного переживать один и тот же день бессчётное число раз. Идея фильма была почерпнута из труда Фридриха Ницше «Die frohliche Wissenschaft», которая известна отечественному читателю под названием «Весёлая наука». В этом труде знаменитый философ и описывает человека, который живёт в одном дне снова и снова. Идею господина Ницше стал активно развивать сценарист Дэнни Рубин, который признался, что другим сильным вдохновляющим произведением стало «Интервью с вампиром». Именно этот роман навёл Рубина на мысль: каково это – жить вечно? Главным же генератором идей был Гарольд Рэмис, выступивший соавтором сценария, продюсером и режиссёром картины. Именно Рэмис переписал сценарий таким образом, чтобы герой попал в петлю не сразу и не существовал в ней с первых кадров, а «зацикливался» постепенно. Регистрация обязательна.

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