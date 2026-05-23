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  1. Нижний Новгород
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Пока небо смотрит

Рекорд
улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма «Пока небо смотрит». Фильм представит исполнительница главной роли – Алиса Белопросова. Алиса Белопросова — нижегородская танцовщица, хореограф, перформер. Участница телешоу Танцы на ТНТ, 5 сезон. Создатель и руководитель фестиваля экспериментального танца POEZDA, Нижний Новгород, 2019 - 2026. Это новый фильм одного из ведущих режиссёров российского авторского кино Романа Михайлова. «Пока небо смотрит» — первый честный фильм о танцах, показывающий закулисье индустриальной сцены и андеграунда, – соавтор идеи танцор и хореограф Даниил Патлах. Андеграундные танцоры – Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина – занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос, зачем они танцуют – ради популярности или по зову сердца.

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