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  1. Нижний Новгород
  2. События

Погружение. Променад

Около моста над Похвалинским съездом, улица Заломова, 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Это прогулка по историческому центру города, во время которой зрители смогут услышать истории разных людей и увидеть незаметные места, очень значимые для них. Спектакль-променад проходит на улицах Нижнего Новгород, а не в здании ЦТМ. Здесь тоже кто-то познакомился, а здесь кто-то влюбился — для каждого Нижний Новгород является не просто массивом зданий и улиц, а местом, где хранятся все воспоминания. Услышь личные истории простых людей во время променада по городу — и почувствуй то, что чувствуют они. Даты: 12 июля в 18:30 20 июля в 18:30

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