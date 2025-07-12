Выбор редакции
Погружение. Променад
Около моста над Похвалинским съездом, улица Заломова, 9
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Это прогулка по историческому центру города, во время которой зрители смогут услышать истории разных людей и увидеть незаметные места, очень значимые для них. Спектакль-променад проходит на улицах Нижнего Новгород, а не в здании ЦТМ. Здесь тоже кто-то познакомился, а здесь кто-то влюбился — для каждого Нижний Новгород является не просто массивом зданий и улиц, а местом, где хранятся все воспоминания. Услышь личные истории простых людей во время променада по городу — и почувствуй то, что чувствуют они. Даты: 12 июля в 18:30 20 июля в 18:30
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи