Ты познакомишься с благородными оленями, маралами, ланями, карачаевскими козами, мохнатыми телятами и чудесной верблюдицей Машей! Это будет увлекательное путешествие в мир дикой природы, самые необычные и красивые фотографии гарантированы. В фаун парке есть теплый хол с кафетерием, современные, отапливаемые санузлы для мальчиков, девочек и людей с ограниченными возможностями, всегда горячая и холодная вода. План экскурсии: 9:00 посадка в автобус. 9:00-10:30 дорога до фаун парка и интересные факты о его обитателях. 10:30-12:30 экскурсия по эко ферме и знакомство с ее обитателями. 12:30 посадка в автобус и отправка в Нижний Новгород. 12:30 — 14:00 дорога обратно и викторина с подарками.