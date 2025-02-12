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  1. Нижний Новгород
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«По фэн-шую»: лекционно-практическая встреча

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 14+

Про событие

С приходом нового сезона года или по прошествии праздников зачастую хочется изменить что-то в своей жизни. Начинать с внешних перемен всегда проще, поэтому многие затевают перестановку в комнатах, разбирают гардероб или попросту устанавливают другие обои на телефонах. Но иногда обычная перестановка мебели не удовлетворяет желание перемен до конца, и приходится придумывать что-то другое. На лекции: - узнаешь об основах фэн-шуй и об истоках этой философии; - познакомишься с энергией Ци; - узнаешь, как фэн-шуй работает в других странах; - переформируешь домашнее пространство в соответствии с твоим числом Гуа. Встречу ведет филолог и деятель искусства Синицына Арина.

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