С приходом нового сезона года или по прошествии праздников зачастую хочется изменить что-то в своей жизни. Начинать с внешних перемен всегда проще, поэтому многие затевают перестановку в комнатах, разбирают гардероб или попросту устанавливают другие обои на телефонах. Но иногда обычная перестановка мебели не удовлетворяет желание перемен до конца, и приходится придумывать что-то другое. На лекции: - узнаешь об основах фэн-шуй и об истоках этой философии; - познакомишься с энергией Ци; - узнаешь, как фэн-шуй работает в других странах; - переформируешь домашнее пространство в соответствии с твоим числом Гуа. Встречу ведет филолог и деятель искусства Синицына Арина.