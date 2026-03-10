Пинг / Хардкор версия
улица Красная Слобода, 9
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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка с музыкой от 155 ударов в минуту. Hedonist Hanabi Balka1337 HardDasha Вход: 300 с репостом / 500 без Пост:https://vk.com/club219479630?w=wall-219479630_280 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта).
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