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Пинг / Хардкор версия

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка с музыкой от 155 ударов в минуту. Hedonist Hanabi Balka1337 HardDasha Вход: 300 с репостом / 500 без Пост:https://vk.com/club219479630?w=wall-219479630_280 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта).

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