Shteker: спортивный режим
Почаинская улица, 17С
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от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Исключительно прямые удары в аккомпанементе классического европейского электронного звучания. Вывозят на одном виде бочки и провожают тёплую пору самым резвым образом. В составе события делегация из Казани: резидент Blaash Studmire и легенда поволжского диджитала vrdnprvchk. Из столицы — самурай современного грува и основатель лейбла UK Club Promise — Dima. Сбор комплектуют резидентами лейбла.
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