Исключительно прямые удары в аккомпанементе классического европейского электронного звучания. Вывозят на одном виде бочки и провожают тёплую пору самым резвым образом. В составе события делегация из Казани: резидент Blaash Studmire и легенда поволжского диджитала vrdnprvchk. Из столицы — самурай современного грува и основатель лейбла UK Club Promise — Dima. Сбор комплектуют резидентами лейбла.