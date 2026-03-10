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Shteker: спортивный режим

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

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Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Исключительно прямые удары в аккомпанементе классического европейского электронного звучания. Вывозят на одном виде бочки и провожают тёплую пору самым резвым образом. В составе события делегация из Казани: резидент Blaash Studmire и легенда поволжского диджитала vrdnprvchk. Из столицы — самурай современного грува и основатель лейбла UK Club Promise — Dima. Сбор комплектуют резидентами лейбла.

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