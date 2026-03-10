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Грязные звуки притона (Dirty Sounds Bando)

Кабинет 101
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, в которой море рэпа. За пультом: Ramweed M30ol Ferrucci Montana Paolo Pablo Blanco Mr. Sinblan Meniguko Victa Белый Зи + секретный гость Между лайвами за зарубежным пультом — Owesloot и Ripeteen из Carbon.

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