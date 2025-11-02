Новая серия вечеринок в Таго, посвященных техно и транс музыке. В первый же лайн-ап упаковали ветерана тусовок Alterlego, юного любителя хардкора Eikitee, музыканта Broken Leisure c лайв сэтом на модулярах и легенду нижегородского техно, 1/2 группы Технодьявол — Daniel STRD с первым диджей сэтом за 2 года. Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.