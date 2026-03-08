Пей и рисуй: Тюльпаны
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Под чутким руководством профессионального художника нарисуешь красками на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь у тебя всё получится. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства и шедевр в сумке к вечеру
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