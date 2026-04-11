Пей и рисуй: Цветущая ветка
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс, на котором с помощью текстурной пасты и потали нарисуешь нежную картину. Все материалы и 1 напиток включёны в стоимость. Под чутким руководством профессионального художника будешь рисовать красками на холсте. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства
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