Мастер-класс, на котором с помощью текстурной пасты и потали нарисуешь нежную картину. Все материалы и 1 напиток включёны в стоимость. Под чутким руководством профессионального художника будешь рисовать красками на холсте. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства