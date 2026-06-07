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Пей и рисуй: Лавандовое поле

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

В руках кисточки и бокал вина, в голове спокойствие и творчество, перед глазами чистый холст, медленно, но верно превращающийся в шедевр. Под чутким руководством мастера нарисуешь маслом на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. В программе: — Бокал вина или безалкогольного напитка, — Рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя — Приятные знакомства — Шедевр в сумке к вечеру Внимание, нужно будет подготовиться к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.

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