Пей и рисуй: Лавандовое поле
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
В руках кисточки и бокал вина, в голове спокойствие и творчество, перед глазами чистый холст, медленно, но верно превращающийся в шедевр. Под чутким руководством мастера нарисуешь маслом на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. В программе: — Бокал вина или безалкогольного напитка, — Рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя — Приятные знакомства — Шедевр в сумке к вечеру Внимание, нужно будет подготовиться к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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