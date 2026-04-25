Мастер-класс, на котором ты нарисуешь очень красивую и нежную картину. На этой встрече ты будешь рисовать маслом. Под чутким руководством профессионального художника будешь рисовать красками на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, под чутким руководством художника ты сможешь создать свою неповторимую картину. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка) — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя — приятные знакомства Внимание: оплата билета будет наличными или переводом на карту.