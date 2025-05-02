ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Первый сырный маршрут

площадь Ленина

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Гастрономическое путешествие на автобусе в край чистого воздуха и заповедных лесов Горьковского моря. Погружение в сырную тему: - сыроварение с допетровских времен до наших дней, - как русские гардемарины сыр варили, - существует ли русский камамбер, - какой сыр едят космонавты. Ты попробуешь множество сыров, изготовленных по рецептам из Франции, Италии, Англии, Голландии, которые с любовью и заботой о качестве производят на Нижегородской земле. В стоимость входит: - трансфер и экскурсия в пути. - дегустация 20ти лучших сортов: от свежих и молодых до выдержанных с пикантным вкусом. - знакомство с культурой употребления сыра, сочетание с другими продуктами. - уютная атмосфера и возможность понаблюдать за процессом производства через панорамное окно. Группу сопровождает Юлия Клищук - гид, эксперт по промышленному туризму, турофил и дегустатор, автор Первого сырного маршрута в Нижегородской области. Будет вкусно, интересно, познавательно и сырно!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Винная дегустация: Любовь к Италии
Винная дегустация: Любовь к Италии

3000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста