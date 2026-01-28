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  1. Нижний Новгород
  2. События

Перформанс «Мы выбираем, нас выбирают»

Проект 56
Сбор гостей в кофейне в Арке дома на 1 этаже, Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Ты приходишь. Садишься в зале. Кто-то рассказывает историю — личную, настоящую. И вдруг она оживает на сцене. Без сценария. Без заготовок. Только правда, бережная импровизация и живое человеческое чувство. Что это такое? Это театр, где зритель становится соавтором, а актёры — проводниками смысла. Каждая история превращается в мини-спектакль, тонкий, искренний, неожиданный. Хочешь — рассказываешь. Не хочешь — просто смотришь. И переживаешь. Сопереживаешь. Узнаёшь себя.

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