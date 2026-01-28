Ты приходишь. Садишься в зале. Кто-то рассказывает историю — личную, настоящую. И вдруг она оживает на сцене. Без сценария. Без заготовок. Только правда, бережная импровизация и живое человеческое чувство. Что это такое? Это театр, где зритель становится соавтором, а актёры — проводниками смысла. Каждая история превращается в мини-спектакль, тонкий, искренний, неожиданный. Хочешь — рассказываешь. Не хочешь — просто смотришь. И переживаешь. Сопереживаешь. Узнаёшь себя.