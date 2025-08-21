Зрители смогут заглянуть в жизнь Федора Шаляпина и узнают, как будущий оперный певец заинтересовался пением и театром, и стал артистом? Какие люди встретились ему на жизненном пути и как повлияли на Федора Ивановича? Перформанс основан на двух книгах воспоминаний Шаляпина и его переписке с Горьким. Он, конечно же, тоже окажется участником перформанса. Наряду с текстами Шаляпина, ты услышишь его пение. В визуальном оформлении перформанса задействованы изображения героев, выполненные художницей Катей Гущиной. Даты проведения: 21 августа — 20:00 22 августа — 18:00 23 августа — 18:00 24 августа — 18:00 Регистрация обязательна.