ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Перформанс «Окна в жизнь артиста»

Заповедные Кварталы
Славянская 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Спектакли
Необычное

Про событие

Зрители смогут заглянуть в жизнь Федора Шаляпина и узнают, как будущий оперный певец заинтересовался пением и театром, и стал артистом? Какие люди встретились ему на жизненном пути и как повлияли на Федора Ивановича? Перформанс основан на двух книгах воспоминаний Шаляпина и его переписке с Горьким. Он, конечно же, тоже окажется участником перформанса. Наряду с текстами Шаляпина, ты услышишь его пение. В визуальном оформлении перформанса задействованы изображения героев, выполненные художницей Катей Гущиной. Даты проведения: 21 августа — 20:00 22 августа — 18:00 23 августа — 18:00 24 августа — 18:00 Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста