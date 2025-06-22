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Перед закатом

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Когда-то давно, в середине девяностых (1995), случайная встреча Джесси и Селин подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов в предрассветной Вене. Спустя девять лет им снова предстоит увидеть друг друга. Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакатном Париже, в течение которых необходимо решить, каким станет их завтра... Съемки фильма заняли всего 15 дней. Жюли Дельпи сама написала песню, которую исполняет в фильме. В 2003 году она выпустила музыкальный альбом, три песни из которого вошли в саундтрек к фильму: A Waltz For A Night, An Ocean Apart и Je t’aime tant. В фильме в эпизодических ролях снялись родители Жюли Дельпи — Мари Пийе и Альберт Дельпи. Кроме того, в конце фильма на стене в квартире героини можно увидеть реальные фотографии из детства актрисы. Вход свободный, после просмотра будет обсуждение фильма.

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