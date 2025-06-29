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  1. Нижний Новгород
  2. События

Перед полуночью

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Продолжение трилогии наблюдений за мужчиной и женщиной, любящих друг друга на протяжении многих лет. Зритель встречает героев 9 лет спустя в Греции, куда они едут в гости к своим давним друзьям. Почти два десятилетия прошло с их первой встречи в поезде по пути в Вену. Как они преодолеют осень своих отношений? Результат — умное, красивое, иногда очень смешное, а местами совершенно безжалостное кино, в героях, проблемах, ошибках и отрадах которых себя узнает всякий, кто согласен с всеобъемлющим дуализмом фразы из другого великого фильма о супружеских отношениях, «Мистер и миссис Смит»: «Хеппи-энды бывают только у историй, которые еще не дописаны». Вход свободный, после просмотра будет обсуждение фильма.

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