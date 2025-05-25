Панцушот
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Внеочередной концерт группы в Нижнем Новгороде! Гвардия соберется в своём штабе, чтоб провести мастер-класс по образцовым тусовкам под лучшую музыку этого тысячелетия. Хиты, каверы и авторские конкурсы! Этот зал набухнет от людей, а пол намокнет от человеческих жидкостей.
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