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  1. Нижний Новгород
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Панцушот

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внеочередной концерт группы в Нижнем Новгороде! Гвардия соберется в своём штабе, чтоб провести мастер-класс по образцовым тусовкам под лучшую музыку этого тысячелетия. Хиты, каверы и авторские конкурсы! Этот зал набухнет от людей, а пол намокнет от человеческих жидкостей.

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