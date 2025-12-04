Выставка, приуроченная к 80-летию Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции. В экспозиции представлены результаты многолетней научной деятельности Пушкинского музея в пределах древнейшего непрерывно существующего города на территории современной России — Пантикапея. В экспозиции представлены новейшие открытия и научные гипотезы Боспорской экспедиции Пушкинского музея, архивные материалы, хранящие историю исследований на горе Митридат, а также будут показаны редчайшие экспонаты, некоторые из которых никогда не демонстрировались публике. Особого внимания заслуживает модель главного храма Пантикапея, посвященного Аполлону Врачу. Она создана по схеме, разработанной на основании научного обобщения уже имевшихся и найденных вновь архитектурных фрагментов, также высказано предположение о двух периодах существования храма. По средам вход на выставки первого этажа бесплатный. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00