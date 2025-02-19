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Падаю
улица Красная Слобода, 9А
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Выставки
Про событие
Выставка представляет собой погружение в мир художницы Куты, где цвета и формы создают ощущение бесконечного падения. Куратором выступит резидентка Ваца: «Это в некотором роде наше общее с Кутой высказывание о возможности и невозможности самовыражения внутри академической системы образования и о внутреннем зазеркалье, тайной, часто ночной творческой жизни, которую ты вынужден вести, являясь частью этой системы с той или иной стороны». График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.
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