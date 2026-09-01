Очаровательный фильм в духе Уэса Андерсона о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши. Каждый год десятки поваров — как любителей, так и профессионалов — съезжаются в деревушку Каррбридж на севере Шотландии, чтобы поучаствовать в соревнованиях по приготовлению обыкновенной овсяной каши. Очередному чемпионату — последнему для его основателя и бессменного организатора Чарли Миллера — и посвящён фильм австралийского документалиста Константина Кости. Впрочем, сам соревновательный процесс и ответ на вопрос — кто же станет обладателем вожделенной «Золотой лопатки» — здесь вовсе не главное. Куда больше режиссёра интересует, как рецепт из овсянки, воды и соли (разумеется, смешанных в идеальных пропорциях) становится своего рода смыслом жизни — не только для жителей деревни, но и для эксцентричных участников чемпионата со всего мира. И пусть поначалу герои кажутся слегка чудаковатыми, по мере развития фильма Каррбридж начинает выглядеть почти утопическим местом, где все мировые проблемы отходят на второй план, а безвременье шотландской глубинки оказывается неожиданно притягательным. Это ощущение усиливает тщательно выстроенная композиция кадра: автор словно перебирает старые фотографии, показывая фрагменты тихой, безмятежной жизни счастливых и безмятежных людей. Не случайно фильм посвящен недавно ушедшему Мартину Парру: «Овсянка для чемпионов», как и работы великого британского фотографа, напоминает, что даже самые незначительные вещи при внимательном взгляде могут обретать особую ценность. Даже если речь идет всего лишь об овсяной каше. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.